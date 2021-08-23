Лондон, 23 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Целый ряд факторов может ускорить старение кровеносных сосудов. Так, кардиологи из Великобритании обнаружили, что употребление алкоголя и курение в возрасте от 17 до 24 лет значительно повышают жёсткость артерий, что является предвестником сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Европейского общества кардиологов.

Alexas_Fotos Курение

Учёные проанализировали данные, собранные в рамках проекта ALSPAC, направленного на долговременное изучение изменений в состоянии здоровья более 1,6 тыс. молодых людей и девушек, а также их родителей. По отношению к алкоголю молодых людей разделили на категории непьющих, умеренно пьющих и пьющих обильно. Для курильщиков использовали такие же категории с одной дополнительной — «курил ранее».

Медики на протяжении семи лет отслеживали изменения состояния кровеносной системы добровольцев и их вредные привычки. Наблюдения показали, что жёсткость стенок кровеносных сосудов за это время выросла примерно на 10%, однако этот показатель был в несколько раз выше у тех участников исследования, которые употребляли много спиртных напитков и регулярно курили сигареты.

При этом гибкость артерий у молодых людей, отказавшихся от курения и злоупотребления спиртным во время наблюдений, в целом не отличалась от аналогичного параметра для кровеносных сосудов у изначально некурящих и непьющих участников проекта. В этой связи автор исследования из Университетского колледжа Лондона Хьюго Уолфорд делает вывод, что отказ от вредных привычек в молодом возрасте способен восстановить здоровье, снизить риск преждевременного развития атеросклероза, гипертонии, а также сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы.