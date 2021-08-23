Здравоохранение в Подмосковье планируют модернизировать за три года
Красногорск, 23 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Модернизацию системы здравоохранения в Подмосковье планируется произвести в течение трех лет. Такие сроки 23 августа назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
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В рамках этой работы планируется, среди прочего, заменить устаревшее оборудование в медицинских учреждениях на территории региона.
«Все то, что безнадежно устарело: маммографы, рентгены, там, где нет КТ, МРТ, все это претерпит изменения, причем в ближайшее время и в течение следующих трех лет», — сказал Воробьев.