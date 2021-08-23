Москва, , 12:39 — REGNUM Проектанты коронавирусного безумия хотят использовать медицину в целях демонтажа уродливого потребительского общества в сторону, не соотносимую с благой жизнью в принципе, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».

Сергей Кургинян © ИА Красная весна

По словам политолога, в ряде серьезных научных исследований утверждается, что процесс застоя, имеющий место сегодня в западном мире, может длиться столетиями, если его не пропихнуть в том или ином месте какой-то инновацией и не создать хоть одну мощно-инновационную отрасль.

«Вот вполне осведомленные люди говорят мне о том, что в качестве этой отрасли решили выбрать фармакологию. Что здесь должны происходить эти инновации, что здесь должны преодолевать застой, который в ряде серьезных работ назван «столетний», который может продолжаться столетиями. Так давайте пропихнём», — заявил политолог.

Он также отметил, что в других работах говорится, что фактически фармакологическая отрасль еще до всей волны «ковидизации» и «вакцинизации» была на втором месте по экономическим показателям после производства вооружения. А теперь, видимо, выйдет на первое место.

«И что эта отрасль как-то всерьез сплетается в этими самыми крупными информационными порталами, что фармакологи сильно снюхиваются с информационщиками, а тогда уже и с политиками, которые зависят с информаионщиками. Что образуются странные союзы и что эти союзы носят наступательный характер. И что внутри существует не только пафос прорыва, что очень важно, но есть и другой пафос — необходимости радикально трансформировать весь существующий мир», — продолжил политолог.

Речь идет о том, что миллиарды ныне живущих людей на нашей планете в парадигме общества потребления, должны начать жить другой жизнью. И что потребление, которое было создано для определенных целей, теперь, когда эти цели достигнуты, должно быть свернуто. При чем свернуто не в пользу чего-то благого, а в сторону совершенно несоотносимую с благом.