Заиграевский район, Бурятия, 23 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Заиграевском районе Бурятии возбуждено три уголовных дела в связи с побегом семерых осужденных из психоневрологического диспансера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в рамках расследования будет дана оценка действиям пациентов и персонала учреждения.

Цитата из видео на сайте МВД по Бурятии Осужденные сбежали из психдиспансера в Бурятии через окно

В частности, дела возбуждено за халатность, причинение вреда здоровью санитара, а также повреждение чужого имущества в ходе беспорядков, которые предшествовали побегу. Документы прокурором района также переданы в СК.

Напомним, около 2 часов дня 21 августа в учреждении в селе Новая Брянь после прогулки один из больных разбил стекло в окне, недовольный проверкой. Осколком стекла он несколько раз ударил по лицу ближайшего медбрата. Воспользовавшись суматохой, семеро мужчин сломали замок на оконной решетке, бросили на землю матрас и спрыгнули на него.

«После этого они самовольно покинули медицинское учреждение. В течение дня все скрывшиеся пациенты найдены и возвращены в диспансер сотрудниками МВД по Республике Бурятия и управления Росгвардии по Республике Бурятия», — добавили в управлении.