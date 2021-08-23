Нижний Тагил, Свердловская область, 23 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Прокуратура разберётся в причинах инцидента в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где загорелся трамвай, который вёз пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Цитата из х/ф «Раба любви». Реж. Никита Михалков. 1977. СССР Трамвай

Пожар произошёл утром 23 августа. По предварительной информации, огонь возник из-за замыкания электрооборудования в колёсной паре. Вагон полностью выгорел, но пассажирам (в том числе детям) удалось своевременно эвакуироваться.

Прокуратура выяснит, прошёл ли трамвай перед выездом на линию предрейсовый осмотр, а водитель — медосмотр. Будет изучено, как давно транспортное средство эксплуатируется ответственным предприятием и проходил ли трамвай ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар удалось погасить методом пенной атаки.