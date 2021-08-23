Таштагол, Кемеровская область, 23 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Кузбассе по губернаторской программе «Моя новая школа» полностью обновили крупнейшую в Таштаголе школу №9. Капитальный ремонт в здании 1980 года постройки проходил впервые, сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

«На ремонт и оснащение школы из регионального бюджета выделили 337 миллионов рублей, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Ребятам Горной Шории теперь доступны все современные технологии, по которым учатся дети в крупных городах. Особое внимание уделено дополнительному образованию, чтобы параллельно с учебой школьники здесь развивали творческие и технические таланты».

1 сентября за парты в таштагольской школе №9 сядут 1170 детей с 1 по 11 классы.