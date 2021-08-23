Самара, 23 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Самарской области проводят доследственную проверку из-за возникновения пожара в Борском районе. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

86.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

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Сообщается, что 21 августа в селе Гвардейцы пожар уничтожил 14 частных жилых домов и распространился в сторону разъезда Немчанка Борского района.

«В населенном пункте Немчанка в ходе неконтролируемого горения сгорело 16 домовладений, население частично эвакуировано. После чего, неконтролируемый пожар перекинулся на территорию национального парка «Бузулукский бор», горение распространилось в направлении села Борское», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным фактам следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с огнем в этом районе продолжают бороться 611 человек на 149 единицах техники. Кроме этого были привлечены три пожарных поезда, два вертолёта МИ-8 МЧС России и Министерство обороны РФ.