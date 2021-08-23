Сеул, 23 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Компания Hyundai расширит географию продаж нового бюджетного кроссовера Casper, выведя модель на глобальный рынок. Об этом сообщает издание Autocar India.

Bobaedream.co.kr Hyundai Casper

Первоначально новинка появится на авторынке Южной Кореи, а затем будет продаваться в других странах. Ключевым регионом станет Индия.

Ожидается, что выпуск модели начнется в сентябре текущего года. А на авторынке новинка появится в конце 2021 года.

Моторная линейка Hyundai Casper будет состоять из 1,0-литрового атмосферного и турбированного бензинового двигателя. А в качестве трансмиссии будет предусмотрена 4-ступенчатая автоматическая коробка передач. В Южной Кореи также будет представлена электрифицированная версия Casper.

По предварительной информации, в салоне модели будет установлена виртуальная приборная панель в духе Tucson, а также большой сенсорный экран мультимедийной системы.

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