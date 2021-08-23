Саратов, 23 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 20 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 23 августа 2166 человек, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки шесть мужчин и 14 женщин в возрасте от 49 до 87 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области подтверждено 78 889 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 73 134 человека, за сутки — 190 пациентов.

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