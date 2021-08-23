Челябинск, 23 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Часть Челябинска останется без воды. Об этом сообщил 23 августа замглавы города Александр Астахов.

(сс) PublicDomainPictures Нет воды

Причиной названы работы на водоводе, предстоит поменять задвижки. Они плановые и будут идти 25 августа с 9:00 до 24:00 по местному времени.

Под отключение попадут 799 многоквартирных домов, 400 частных домов и 145 объектов соцсферы в Металлургическом районе. Также будет отключено 246 многоквартирных домов, 300 частных и 44 соцобъекта в Курчатовском районе.

«Просим жителей сделать необходимы запас воды», — сказал Астахов.