Новосибирск, 23 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Новосибирская область на сегодняшний день, 23 августа, получила уже 836 525 доз препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По данным минздрава, однократно вакцинировано 659 868 жителей региона. Завершили курс вакцинации 583 983 новосибирца.

Напомним, что в Новосибирскую область поступило ещё 22 800 доз вакцины против коронавируса.

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