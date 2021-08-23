Мурманск, 23 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Учебные заведения Мурманской области будут заселять студентов в общежития только при наличии у них сертификатов о ковид-вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 У входа в общежитие

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«Для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса среди студентов, в регионе действует правило для заселения в общежития — прививка о ковида. Для тех, кто еще не успел пройти полный курс вакцинации, предусмотрена возможность заселения с отрицательным результатом теста», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, школьные линейки в Мурманской области пройдут в антиковидном режиме — к участию в торжестве допустят по одному родителю от каждого школьника.