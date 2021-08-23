Волгоград, 23 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Жертв массированной бомбардировки Сталинграда, которую провели нацисты 23 августа 1942 года, вспоминают в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, утром 23 августа губернатор Андрей Бочаров возложил цветы к памятнику мирному населению, погибшему в дни Сталинградской битвы.

Пресс-служба правительства Волгоградской области Памятник мирным жителям Сталинграда

23 августа 1942 года началась варварская воздушная атака на Сталинград. Фашисты превратили город в пылающие руины, при бомбардировках погибли 40 тыс. мирных жителей, еще 150 тыс. были ранены.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории сразу нескольких современных областей и стала одним из важнейших сражений в истории Второй мировой и в Великой Отечественной войны. Собственно оборона Сталинграда, которая отсчитывается с 23 августа 1942 года, длилась 67 дней. За период Сталинградской битвы в городе почти не осталось уцелевших зданий.