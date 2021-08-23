Москва, , 12:27 — REGNUM Если у русских и возникает рознь с украинскими шовинистами, то это не рознь по национальному признаку, а отвращение к шовинистической политике киевского режима, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 августа, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о русскоязычных гражданах страны (которым нужно «путешествовать и найти себе место в России») в Москве расценивают как разжигание межнациональной розни.

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« Наш министр иностранных дел абсолютно прав: вся политика Владимира Зеленского и его окружения, так же как политика его предшественников, причём не только после 2014 года, построена на разжигании вражды к русскому населению и тем украинцам, которые остаются в поле русской и советской культуры. Можно, конечно, в этой связи говорить и о «межнациональной розни», но я бы призвал в таких случаях быть более точным в выборе слов: если у русских и возникает рознь с украинскими шовинистами, то это не рознь по национальному признаку, а отвращение к шовинистической политике киевского режима.

Если же говорить о самом режиме, то с ним всё ясно: скажи мне, кто твои исторические герои, и я скажу кто ты. Странно было бы ожидать от тех, кто считает героями таких бандитов и мерзавцев, как Петлюра, Бандера, Шухевич; кто чествует эсэсовскую дивизию «Галичина» и других нацистских прислужников, что они будут выступать за межнациональное согласие.

Это гнилые корни, но их, к сожалению, хватит на то, чтобы ещё какое-то время мучить и граждан Украины, и граждан свободных республик Донбасса, нести в Донецк и Луганск разрушения и смерть. Они ещё попитают агрессию Украины против России и её друзей на пространстве бывшего СССР, попортят кровь европейской политике в пользу США. А у тех, как известно, своя история укрывательства нацистских преступников…