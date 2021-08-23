Кишинёв, 23 августа 2021, 12:27 — REGNUM Критика в адрес Генпрокуратуры Молдавии со стороны депутатов парламента республики носит «политический и популистский» характер. С таким заявлением 23 августа выступил на брифинге генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло.
«Я не думаю, что парламент вправе давать оценку деятельности Генпрокуратуры. Непонятно, на основании каких критериев такая оценка дается», — отметил генпрокурор.
Он также прокомментировал требование депутатов парламента представить «механизм по возврату» $1 млрд, похищенных в 2014 году. Стояногло отметил, что в генпрокуратуре имеют право использовать только те рычаги, которые предусмотрены законодательством. Требование депутатов генпрокурор назвал «юридическим нигилизмом».
Напомним, 20 августа большинство депутатов парламента Молдавии поддержали резолюцию, в которой была дана негативная оценка деятельности генпрокуратуры республики. Депутаты потребовали представить в течение 30 суток план по возврату похищенных $1 млрд.
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