Пенза, 23 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 238 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне заболели 234 человека. По данным общероссийского оперативного штаба на 23 августа, в регионе с начала пандемии подтвердили 61 653 заражения.

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Выздоровели за все время 49 193 ковид-пациента, за сутки — 273 человека. Скончались от COVID-19 всего 2026 жителей, в том числе за последние 24 часа — 12 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей Пензенской области возобновил работу пункт вакцинации в торговом центре «Горизонт» по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, 15А. Пройти иммунизацию антиковидными препаратами можно с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00, кроме выходных.

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