Кострома, 23 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Прививки от коронавируса сделали 70% сотрудников личного состава УМВД по Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба управления.

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В целом по региону число костромичей, прошедших вакцинацию, превысило 163 тысячи человек (26% населения области).

Ситуация с распространением инфекции постепенно стабилизируется. С середины июля 2021 года суточное число случаев заражения в Костромской области держалось в пределах 130−140 человек.

В последнюю неделю с 16 по 22 августа показатель снизился до 119−130 заражённых в сутки. В регионе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер, действуют ограничения на въезд и организацию публичных мероприятий.