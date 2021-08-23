23 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Для Зеленского работа с Константинопольским патриархатом практически ничего не дает как во внутренней политике (поскольку тут дивиденды способен извлечь, скорее, Порошенко), так и во внешней, где большими и лучшими перспективами обладает кооперация президента с Ватиканом. Помимо того, Киеву также следует помнить, обсуждая «дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и патриархата», что бесплатно у Фанара ничего не бывает.

Станислав Стремидловский, , 18:00 — REGNUM



Патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

На Украине завершается визит константинопольского патриарха Варфоломея, который прибыл в эту страну в минувшие выходные, чтобы принять участие в праздновании 30-летия независимости бывшей советской республики. В Киеве главу Константинопольского патриархата принимали на высшем государственном уровне. В аэропорту его встречал премьер-министр Денис Шмыгаль, а затем состоялись переговоры Варфоломея с президентом Владимиром Зеленским и председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Будучи гостем украинских властей, патриарх следовал политической линии Киева. Как сообщается на сайте президента, «глава государства поблагодарил Его Святейшество за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее независимости. Также он поблагодарил за постоянные молитвы о мире в нашей стране. Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания на временно оккупированных территориях Украины. Владимир Зеленский отметил, что агрессор применяет против Украины, как гибридное оружие, религиозный фактор. Президент поблагодарил патриарха за внимание и поддержку детей украинских воинов, потерявших родителей в результате российской агрессии. Патриарх отметил, что молится о мире на Украине, и благословил украинский народ от имени Матери-Церкви. Во время встречи также были обсуждены дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и патриархата». Помимо того, Варфоломей стал почетным гостем Всеукраинского форума «Украина 30. Защитники», где заявил, что «мы вспоминаем тех военных, добровольцев и врачей, которые защищали эту благородную землю начиная с 2013 года».

Патриарх Варфоломей и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Политическая солидарность константинопольского патриарха с силами, которые осуществили государственный переворот в феврале 2014 года, спровоцировали гражданскую войну в Донбассе, привели к гибели тысяч мирных граждан, вызывает вопросы. В том числе в Турции. Турецкое оппозиционное издание Aydınlık в этой связи отмечает двусмысленный статус Варфоломея на Украине, где проходит также заседание так называемой «Крымской платформы», мероприятия крайне антироссийского. Портал напоминает, что на Украине прошли акции протеста против приезда «фанарского патриарха», и «важно», что Варфоломей, «который является защитником интересов США и Греции в регионе, не позиционировался как представляющий Турцию». Однако ранее патриарх «нарушил все церковные правила» и подписал томос, в котором «провозглашалась независимость Украинской церкви от Московского патриархата (автокефалия) — это вызвало новый раскол в Украинской православной церкви и привело новому кризису в отношениях с Россией». Поэтому, считает турецкое издание, «визит Варфоломея в Киев подорвет баланс, который Анкара хочет выстроить между Киевом и Москвой. Патриарх, гражданин Турецкой Республики, будет восприниматься как представитель Анкары. Его пребывание предоставит возможности для действий группам, враждебно настроенным по отношению к Турции, как на Украине, так и в России».

Патриарх Варфоломей и председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков Rada.gov.ua

Определенная логика в этом суждении есть. По некоторым данным, в честь Варфоломея был дан праздничный обед, который организовали послы Греции и Кипра на Украине. Хотя по идее это должен был бы сделать посол Турции. Судя по всему, Анкара не хочет акцентировать внимание на турецком паспорте патриарха, чтобы лишний раз не привлекать внимание к себе еще и в связи с религиозным конфликтом на Украине. А он никуда не делся. Как бы ни старался Варфоломей презентовать себя в качестве главного покровителя православного мира, как минимум Украинская православная церковь Московского патриархата ему отказала в этом статусе. Не случайно, видимо, константинопольский патриарх вдруг обратился к УПЦ МП, сообщив: «Приглашаем в это священное время, и призываем от чистого сердца братьев во Христе, иерархов в этой стране, их клир и верующих, которые церковно с нами не общаются, пересмотреть свою позицию и способствовать мирному сосуществованию и взаимопониманию тут людей и православных христиан, делясь любовью к самобытности, ради примирения и установления терпимости, толерантности, в которых все мы нуждаемся». Между тем еще недавно Варфоломей отказывал УПЦ МП, ее предстоятелю, духовенству и мирянам в церковном статусе. А сейчас «концепция изменилась».

Собор Святого Георгия (Стамбул) (сс) Klearchos Kapoutsis

Константинопольский патриарх был востребован, когда в его услугах нуждались занимавший в 2014—2019 годах пост президента Украины Пётр Порошенко и американские дипломаты времен президента США Дональда Трампа. Сложившийся между Вашингтоном, Киевом и Фанаром альянс тогда раскалывал православный мир, пытаясь подорвать позиции Русской православной церкви. Что касается администрации нынешнего президента США Джо Байдена, то она пока не демонстрирует заинтересованности в проведении активных мероприятий на церковном направлении. Это означает, что для Зеленского работа с Константинопольским патриархатом практически ничего не дает как во внутренней политике (поскольку тут дивиденды способен извлечь, скорее, Порошенко), так и во внешней, где большими и лучшими перспективами обладает кооперация Киева с Ватиканом. Помимо того, украинскому президенту также следует помнить, обсуждая «дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и патриархата», что бесплатно у Фанара ничего не бывает. Держать константинопольского патриарха в друзьях — это удовольствие дорогое.