Минск, , 12:39 — REGNUM Действия Польши спровоцировали пограничный конфликт и привели к нарушению государственной границы Белоруссии. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 23 августа на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, через белорусскую территорию намеревались попасть в Европу несколько десятков или сотен афганцев. Этих людей пообещали принять на Западе, но «поляки» «отловили» примерно 50 из них на своей территории и под угрозой применения оружия выдавили на границу с Белоруссией.

«Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Так он прокомментировал приграничный инцидент, который произошёл в течение последних двух-трёх суток. По словам Лукашенко, афганцы находятся на границе без еды и воды, нужно думать, что с ними делать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша обвинила власти Белоруссии и России в «грязной игре» на границе. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Польша тоже отчасти ответственна за миграционный кризис в ЕС.

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