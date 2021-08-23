Коломна, Московская область, 23 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Около села Черкизово, расположенного недалеко от Коломны в Московской области, упал в Москва-реку небольшой частный самолет-амфибия. Об этом 23 августа сообщил источник в экстренных службах.

(сс) Maklay62 Самолет

«Около села Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что, согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб, и добавил, что причиной произошедшего могла стать ошибка пилотирования.

При этом отмечается, что, согласно предварительным данным, самолет-амфибия перевернулся во время совершения им посадки на воду.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа стало известно, что параплан с людьми упал в Юрьевецком районе Ивановской области, в результате чего погибли два человека.