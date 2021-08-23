Москва, 23 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял фактически под контроль почти весь Афганистан только потому, что ему, что ему позволили это сделать те, кому это нужно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свой авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале «Суть времени».

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так быстро взяли Кабул, потому что так нужно. Нужно мировому процессу, нужно демиургам этого процесса. «Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно». Они взяли Кабул, потому что это было прописано в неких планах организации многокомпонентного мирового процесса?», — заявил Кургинян.

По его словам, в разворачивающейся мировой игре имеют непосредственную, хоть и, казалось бы, парадоксальную связь приход к власти талибов в Афганистане и процесс «ковидизации» мира, то есть разворачивания коронавирусного безумия со всеми его вакцинациями и локдаунами.