Москва, 23 августа, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Власти Эфиопии ожидают, что поставка российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» произойдёт в ближайшем будущем. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

(сс) Trevor Cole Дети Эфиопии

«Мы ожидаем поставок российской вакцины в Эфиопию в ближайшем будущем», — сказал Аргау.

Он также выразил надежду на то, что технические вопросы, связанные с поставками вакцины, «скоро будут разрешены».