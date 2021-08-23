Красногорск, 23 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Подмосковье есть запрос населения на модернизацию здравоохранения. Об этом 23 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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По его словам, об этом говорят результаты социальных опросов и исследований общественного мнения, проведенных на территории региона.

«Мы видим большой запрос на модернизацию здравоохранения. С одной стороны мы много делаем: строим поликлиники, оцифровку делаем, закупаем новое оборудование. Но в социологических опросах здравоохранение жителями отмечается, как тема, которой мы должны уделять особое внимание», — сказал Воробьев.