Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге выявили всего 691 новый случай коронавирусной инфекции, сообщили 23 августа в федеральном оперштабе. Это самый низкий показатель за последние несколько месяцев, он на 790 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Вероятно, такое снижение связано с сокращением объемов тестирования.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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При этом суточная смертность от COVID-19 в Петербурге сохраняется на достаточно высоком уровне. За последние сутки скончались от этой болезни 38 человек, это на один летальный случай меньше, чем днем ранее, и ровно столько же, сколько было два дня назад.

С учетом новых данных в Петербурге зарегистрировано 567 876 случаев коронавируса за время пандемии, с марта 2020 года. Из числа заболевших выздоровели 544 885, из них 876 пациентов выписаны по выздоровлению за истекшие сутки.

Жертвами ковида в Петербурге за время пандемии стали 20 303 человека. Летальность болезни в регионе составляет 3,57%.