Сеул, , 12:19 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 22 августа встречу со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом. Об этом сообщает со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

По их словам, встреча прошла в здании министерства иностранных дел в Сеуле.

Представители двух стран обсудили пути возобновления мирного процесса на Корейском полуострове, возобновление межкорейских линий связи, эпидемиологическую ситуацию в стране и предоставление КНДР гуманитарной помощи.

Известно, что специальный представитель США по КНДР будет находиться в Сеуле до 24 августа.

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