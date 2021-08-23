Сеул, 23 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 22 августа встречу со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, встреча прошла в здании министерства иностранных дел в Сеуле.

Представители двух стран обсудили пути возобновления мирного процесса на Корейском полуострове, возобновление межкорейских линий связи, эпидемиологическую ситуацию в стране и предоставление КНДР гуманитарной помощи.

Известно, что специальный представитель США по КНДР будет находиться в Сеуле до 24 августа.

Читайте также: Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею