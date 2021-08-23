Елабуга, Татарстан, 23 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В городе Елабуге организованы поиски 16-летней девушки и 17-летнего парня, которые сутки не выходят на связь, сообщает 23 августа пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

cocoparisienne Пропавший человек

Двое подростков утром 22 августа на моторной лодке уплыли купаться от пристани Елабуги и до сих пор не вернулись, на связь не выходят, их сотовые телефоны не доступны.

Устанавливается местонахождение молодых людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, утром 17 августа девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев пропала в Темкинском районе Смоленской области — ребенок ушел со двора частного дома на территории Шелукова урочища. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Были организованы масштабные поиски.

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