Москва, , 12:19 — REGNUM Общероссийская организация «Офицеры России» обратились к президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан этой страны, сообщил председатель президиума организации, Герой России Сергей Липовой.

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

По его словам, инциденты с нападением на русскоговорящих жителей направлены «на разжигание межнациональной розни между нашими братскими народами».

«Со своей стороны готов прибыть в Казахстан с делегацией героев Советского Союза и героев России с официальным визитом для проведения мероприятий в рамках общественной дипломатии и оказать любое другое содействия в целях стабилизации ситуации», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Думы принял решение подготовить обращение на имя председателя Жогорку Кенеша Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе — в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей.