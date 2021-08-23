Токаева призвали наказать виновных в нападениях на русскоязычных граждан
Москва, 23 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Общероссийская организация «Офицеры России» обратились к президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с просьбой привлечь к ответственности виновных в нападениях на русскоязычных граждан этой страны, сообщил председатель президиума организации, Герой России Сергей Липовой.
По его словам, инциденты с нападением на русскоговорящих жителей направлены «на разжигание межнациональной розни между нашими братскими народами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Думы принял решение подготовить обращение на имя председателя Жогорку Кенеша Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе — в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей.