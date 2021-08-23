Ярославль, 23 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Ярославль в рамках круизного маршрута по городам Золотого кольца России посетила съёмочная группа популярной телепередачи Первого канала «Непутевые заметки» во главе с телеведущим Дмитрием Крыловым.

НП МОТ «Золотое Кольцо» Дмитрий Крылов в Ярославле

Программа выходит на «Первом канале» с 1996 года, и впервые целая серия выпусков будет посвящена городам самого популярного туристического маршрута страны — «Золотое кольцо России».

В Ярославле журналисты сделали обзор зоны ЮНЕСКО, пересекли Нулевой километр Золотого кольца, отметили День Государственного флага России у памятника бронзовому медведю, который встретил гостей стильным праздничным нарядом в стиле «триколор».

"Рассказать о Ярославле именитым гостям всегда важно и интересно. Наша задача не только с любовью осветить историко-культурное значение Ярославля, но и сделать так, чтобы точно такую же любовь к городу испытали и наши гости. Ждём интересного сюжета о Ярославле и о Золотом кольце», — прокомментировала событие президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Кроме того, съёмочная группа зарегистрировала свои путешествия в Паспортном столе Золотого кольца, оценила уникальность фресок церкви Ильи Пророка и сняла колокольный звон Успенского кафедрального собора.