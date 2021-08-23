Ставрополь, 23 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. На Ставрополье продолжается рост числа смертей от последствий заражения коронавирусом. За прошедшие сутки скончались от COVID-19 19 человек. В крае такое число умерших фиксируется уже четвертый день подряд. Этот суточный показатель является самым высоким за все время пандемии коронавируса, сообщили 23 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число случаев летального исхода выросло в Ставропольском крае до 2168 человек. Всего же носителями коронавируса стали 72 372 ставропольца, 350 случаев заражения выявлено за прошедший день. Выздоровели в регионе 60 393 пациента, в том числе 237 — за прошедшие сутки.

Губернатор края Владимир Владимиров, публикуя на своей странице в Instagram очередную сводку с поля боя с коронавирусом, отметил, что «не всегда победа над инфекцией зависит только от усилий врачей, о чем говорят новые летальные случаи, число которых не снижается». В очередной раз он призвал ставропольцев прийти на прививочные пункты для участия в вакцинации.