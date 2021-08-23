Вашингтон, 23 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины. Об этом 22 августа она написала в Instagram.

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«Конституция Украины гласит, что на Украине разрешено только единственное гражданство. Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала Баюл.

Она добавила, что согласно украинскому законодательству, если гражданин страны получает паспорт другого государства, то он продолжает признаваться гражданином Украины только в правоотношениях.

Баюл уже в течение многих лет живёт в США и имеет гражданство этой страны.

Напомним, Баюл стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании на Играх 1994 года в Лиллехаммере. Также она является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).