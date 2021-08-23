Жители индонезийского Сулавеси пострадали от наводнения
Мамуджу, Индонезия, 23 августа, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Жители ряда районов округа Мамуджу на Сулавеси пострадали от наводнения из-за проливных дождей, обрушившихся на этот район, сообщает CNN Indonesia.
(сс) Seika
Наводнение в Индонезии
В результате наводнения уровень воды в районе поднялся до 60 сантиметров.
Основной причиной наводнения стала проблема с дренажной системой. Службу окружающей среды региона Мамуджу призвали очистить дренажную систему от мусора.
Как сообщало ИА REGNUM, тектоническое землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Индонезии.