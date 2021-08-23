Красногорск, 23 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Подмосковье начнется строительство 30 новых школ. Эту работу 23 августа анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства.

Admkrai.krasnodar.ru Школа

«Хочу сказать еще, что на этой неделе у нас важное событие — мы закладываем следующие 30 школ», — сказал глава региона.

При этом он высказал недовольство запланированными сроками реализации проектов и призвал справиться с этой задачей более оперативно.

«В справке мне написали, что построим мы их к 2024 году. Все-таки сегодня мы исходим из того, что школа строится если не за 18, то за 24 месяца», — отметил Воробьёв.