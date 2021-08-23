Тюмень, 23 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Тюменка устроила стрельбу во время конфликта за проезд во двор многоэтажек. Об этом сообщает портал 72.ru.

Pixabay.com Жилой дом

Инцидент произошёл во дворе дома на Ямской, 77, корпус 2. По словам очевидцев поздно вечером 22 августа дрались две женщины, трое мужчин и даже ребёнок.

По информации УМВД России по Тюменской области, сообщение о стрельбе поступило около 23:00 по местному времени.

«Заявитель пояснил, что заехал во двор жилого дома, путь ему преградил встречный автомобиль. Никто не захотел уступать дорогу. В этот момент пассажирка встречного автомобиля вышла из машины и в воздух произвела несколько выстрелов из неустановленного пистолета», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель и стрелявшая женщина скрылись с места происшествия. Их личности устанавливаются.