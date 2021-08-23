Кубинка, Московская область, 23 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Первую в России надувную штурмовую лодку DS-RIB, которая предназначена для оперативной доставки спецподразделений, разработала компания «Рыбинская верфь» (входит в Группу компаний (ГК) «Калашников» государственной корпорации «Ростех»). Об этом 23 августа сообщает пресс-служба «Калашникова».

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Уточняется, что презентация лодки 23 августа состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» и что одна из главных особенностей названной лодки — система накачки воздухом, которая позволяет в открытом море наполнить ее за 45 секунд из баллона со сжатым воздухом.

Также указывается, что лодка имеет сверхкомпактный размер, что позволяет применять ее через торпедный аппарат подводных лодок, а также она может в рабочем состоянии транспортироваться на внешней подвеске вертолета

Кроме того, указывается, что она выполнена из инновационного материала drop stitch, который позволил придать полностью надувной лодке мореходность глиссирующих лодок с надувными бортами типа RIB.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что российская сторона готова к развитию военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) с Мьянмой.