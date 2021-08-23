Ульяновск, 23 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области в августе летальные исходы от COVID-19 продолжают регистрировать ежедневно. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Поликлиника

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По информации на 23 августа, за последние сутки в регионе от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 14 человек. Таким образом, всего в пандемию умер 2241 пациент с коронавирусом.

В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением остаются 14 786 человек.

Отметим, что в Ульяновской области 38 поликлиник участвуют в системе оказания первичной помощи населению с учётом стандарта организации амбулаторной помощи «Бережливая поликлиника».