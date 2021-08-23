Уфа, 23 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал разобраться до конца в ситуации с недобросовестными недропользователями в регионе. Об этом он сообщил 23 августа на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Цитата с сайта solov.ru Золотодобыча в Забайкалье

На совещании Хабиров попросил заместителя премьер-министра правительства региона Азата Бадранова доложить о конфликте в Учалинском районе между золотодобывающей компанией «Альт-Инвест» и жителям села Уразово, около которого компания ведет добычу ископаемых.

Бадранов напомним, что в конце прошлой недели в район выезжала рабочая группа межведомственной комиссии по недропользованию.

«Там мы убедились, что, действительно, обещанная рекультивация не ведется, вместо геологоразведки ведется добыча на двух участках, в том числе на Террасовой-2, где, по данным Башнедр, запасы золота определены на 330 кг. То есть фактически это хищение. По данному поводу готовим обращение в ФСБ», — заявил он.

Помимо этого, после проверки прокуратуры и Росприроднадзора региона был поставлен вопрос об изъятии у компании лицензии на разработку.

«С учетом сложности регулирования этих вопросов мы создали межведомственную комиссию по недропользованию, и, только скоординировав разные ведомства, смогли начать работу с теми, кто ведет себя как оккупанты. Начальный шаг сделан, и надо разобраться до конца», — подчеркнул Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Башкирии намерены остановить работу золотодобывающей компании.