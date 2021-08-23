Красногорск, 23 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. К началу учебного года в Подмосковье будет введено в эксплуатацию больше новых школ, чем планировалось. Об этом 23 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

По словам главы региона изначально власти рассчитывали завершить к 1 сентября строительство 18 школ. Но в итоге удалось ввести в эксплуатацию 22 школы.

«Мы часто говорим, что строим много школ. Должны были запустить 18 школ 1 сентября этого года, получилось 22 школы. Спасибо строительному блоку», — сказал Воробьев.