Берлин, 23 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Компания Adaptive City Mobility (ACM) представила в Германии компактный городской электрокар City One с аккумуляторной батареей, которая установлена на крыше модели. Видео с демонстрацией новинки размещено на канале Adaptive City Mobility в Youtube.

ACM ACM City One

Запаса хода электромобиля хватит, чтобы проехать около 360 км пути. При этом число батарей, установленных на крыше электрокара, можно увеличить в зависимости от потребностей клиентов компании. Кроме того, аккумуляторы также размещаются под полом багажного отделения модели.

Компактный электромобиль выполнен в лаконичном дизайне. Автопроизводитель прежде всего планировал выпустить недорогой электрокар.

Длина модели составляет 3,6 м. Она способна перевозить до 400 л полезного груза. Также возможен вариант трансформации салона, когда внутреннее пространство увеличивается до 1450 л.

Концепт электрокара был представлен два года назад. При этом в отличие от концептуальной модели серийная версия весит на 400 кг больше. Так, вес City One составляет 950 кг.

Ранее в Германии началось производство электрических версий Lada Niva Legend.

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