Казань, 23 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 23 августа лабораторно подтверждены 25 077 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 49 человек, накануне — 50, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 22 014 ковид-пациентов, скончались 669 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 10 человек, количество летальных исходов возросло на пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии число новых случаев внутрисеменых заражений превышает количество инфицированных в трудовых коллективах в 2,7 раза.

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