Оксана Переможенко, 23 августа 2021, 18:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возглавляемое им государство может обойтись без помощи США при реализации программы развития страны, но тогда потребуется больше времени. Об этом глава Украины сообщил в интервью телеканалу «Украина».
Как отметил президент Украины, проекты в рамках стратегии развития оцениваются в $300 млрд.
Заявление Владимира Зеленского обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что не в интересах США, чтобы Украина развивалась. Также многие напомнили о судьбе Афганистана, которому США 20 лет тоже «помогали».
«После их помощи везде остается только раздрай и выжженная земля. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Прекратите бегать по миру с протянутой рукой, возобновляйте производство, трудоустройте праздно шатающиеся шайки бездельников, наладьте производственно-торговые связи с соседями, может, тогда восстанем из пепла», — написала Любовь П.
«А США это надо? Развитие Украины, обхохочешься!!! Он действительно не понимает, что у «наших друзiв» (друзей — О. П.) на этой территории были и есть абсолютно другие планы?!» — задалась вопросом Ирина М.
«А зачем США надо, чтобы мы как страна были сильно развиты?..» — также в свою очередь задалась вопросом Галина П.
«Юморист. Те же США принимали участие в разрушении страны. Наше развитие им ни к чему», — добавил Василий М.
«США уже оказывали помощь и «вкладывали» немалые деньги в Афганистан. Результат?» — задала риторический вопрос Svetlana G.
«На какое развитие страны? Мы были красивейшей, богатой страной, пока за 30 лет вашего пришествия вы её полностью не разрушили, унизили перед всем миром. А теперь с протянутой рукой?» — отреагировала Татьяна Я.
«В Афганистане они уже оказали «помощь», — отметила Наталия Ж.
«Помогут. Афгану уже помогли, теперь афганцев к нам забросят и помогут», — пишет Ольга Б.
«Наше государство стоит на паперти с протянутой рукой в то время, когда власть не просто ворует, а бессовестно грабит свою страну!!!» — отреагировала Маргарита П.
«Так семь лет, не скрывая, «помогают». Еще 13 лет — получим Афганистан. И с развитием нормалек, аж прет… Все, что США задумали, исполняется на 100%!» — подытожила Ира Б.
Читайте также: «Дешевле, чем бусы и зеркальца!» — посольство США одарило Украину песней