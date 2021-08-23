23 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что Украине для скорейшей реализации стратегии развития страны понадобится помощь США.

Оксана Переможенко, , 18:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возглавляемое им государство может обойтись без помощи США при реализации программы развития страны, но тогда потребуется больше времени. Об этом глава Украины сообщил в интервью телеканалу «Украина».

Гопак Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Зеленский "У нас стратегия развития Украины разработана впервые за 30 лет независимости. Она касается экономики, предприятий оборонного сектора, ракетной программы, программы нашего украинского черноморского флота. Задачи будут переданы, и здесь нам нужна помощь Соединенных Штатов Америки».

Как отметил президент Украины, проекты в рамках стратегии развития оцениваются в $300 млрд.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский во время визита в США President.gov.ua «Здесь нам нужна помощь США. Но помощь, нам не нужны подарки. Нам это не нужно. Нам надо просто сократить время, выстроить серьезную программу противовоздушной обороны и черноморского флота. В любом случае мы это сделаем и без всякой помощи, это просто будет дольше».

Заявление Владимира Зеленского обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что не в интересах США, чтобы Украина развивалась. Также многие напомнили о судьбе Афганистана, которому США 20 лет тоже «помогали».

«После их помощи везде остается только раздрай и выжженная земля. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Прекратите бегать по миру с протянутой рукой, возобновляйте производство, трудоустройте праздно шатающиеся шайки бездельников, наладьте производственно-торговые связи с соседями, может, тогда восстанем из пепла», — написала Любовь П.

«А США это надо? Развитие Украины, обхохочешься!!! Он действительно не понимает, что у «наших друзiв» (друзей — О. П.) на этой территории были и есть абсолютно другие планы?!» — задалась вопросом Ирина М.

«А зачем США надо, чтобы мы как страна были сильно развиты?..» — также в свою очередь задалась вопросом Галина П.

«Юморист. Те же США принимали участие в разрушении страны. Наше развитие им ни к чему», — добавил Василий М.

«США уже оказывали помощь и «вкладывали» немалые деньги в Афганистан. Результат?» — задала риторический вопрос Svetlana G.

«На какое развитие страны? Мы были красивейшей, богатой страной, пока за 30 лет вашего пришествия вы её полностью не разрушили, унизили перед всем миром. А теперь с протянутой рукой?» — отреагировала Татьяна Я.

«В Афганистане они уже оказали «помощь», — отметила Наталия Ж.

Американцы покидают Афганистан

«Помогут. Афгану уже помогли, теперь афганцев к нам забросят и помогут», — пишет Ольга Б.

«Наше государство стоит на паперти с протянутой рукой в то время, когда власть не просто ворует, а бессовестно грабит свою страну!!!» — отреагировала Маргарита П.

«Так семь лет, не скрывая, «помогают». Еще 13 лет — получим Афганистан. И с развитием нормалек, аж прет… Все, что США задумали, исполняется на 100%!» — подытожила Ира Б.

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