Владикавказ, 23 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Северной Осетии обнаружили тело мужчины, унесенного течением реки Терек. Он зашел в реку в городе Владикавказе, а спустя сутки его тело обнаружили в районе села Михайловское, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ГУ МВД по Иркутской области Река

Сообщение о том, что вода смыла мужчину, вошедшего в реку неподалеку от больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе, поступило в дежурную службу около 17:50 20 августа. На поиски пострадавшего были направлены 18 сотрудников службы спасения, однако обнаружить его в тот же день не удалось.

Спустя почти сутки тело мужчины было найдено в пойме реки Терек у села Михайловское. Было установлено, что погибшему было 45 лет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства несчастного случая, проводятся следственные мероприятия.

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