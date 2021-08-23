Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону появился баннер с изображением монумента, установленного в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции в украинском городе Каховка. Растяжка появилась на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Лермонтовской, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Плакат в Ростове-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Растяжка с изображением украинского монумента

Екатерина Булатова ИА REGNUM Растяжкой огорожен дом

Вероятно, дизайнеры должны были использовать изображение монумента, установленного на южном въезде в Ростов-на-Дону. Руководителем авторской группы, которая работала над созданием памятника, стал известный донской скульптор Анатолий Скнарин. Знаменитая «Тачанка-ростовчанка» была установлена в 1977 году — в год 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, и посвящена Первой конной армии в годы Гражданской войны.

Украинский монумент посвящён боям на Каховском плацдарме в годы Гражданской войны.