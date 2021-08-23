Магадан, 23 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Компания ООО «СК Стройдор», принадлежащая семье депутата Магаданской областной думы Алексея Головань, пользовалось трудом двоих граждан Беларуссии и не платила им за работу. Права Станислава Халилова и Кирилла Луковского, приехавших из Белоруссии, пытается защитить волонтёрская организация «Альтернатива», которая борется с современными формами рабства, сообщается в её Instagram.

Цитата из видео. В Сургуте работники нефтесервисного предприятия пожаловались на полугодовую задержку зарплаты

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Граждане Белоруссии получили зарплату только за первый месяц работы, а потом ещё три месяца трудились бесплатно. В итоге они оказались без денег и не могли вернуться обратно в свою страну. В полиции мужчинам сообщили, что обращаться за помощью бесполезно — депутат Головань слишком влиятелен.

«Все, кто будут искать работу в Магадане, должны быть предупреждены, что они могут оказаться в положении Станислава и Кирилла, если согласятся на предложение работы от ООО «СК Стройдор», — предупреждает общественная организация.

В пресс-службе УМВД России по Магаданской области отметили, что вподчиненные территориальные органы внутренних дел на районном уровне, а также в Управление по вопросам миграции регионального УМВДкаких-либо заявлений от Станислава Халилова и Кирилла Луковского не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, супружеская пара из России, приехавшая на заработки в Дагестан, на несколько месяцев оказалась в рабстве. Сбежать с фермы супругам удалось лишь со второй попытки.