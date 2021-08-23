Травников поручил ускорить реализацию программы расселения аварийного жилья
Новосибирск, 23 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 23 августа, поручил существенно ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает правительство региона.
«В начале этого года в мой адрес поступило предложение от руководства Фонда содействия реформирования ЖКХ — с использованием средств фонда ускорить реализацию текущей программы по расселению граждан из аварийного жилья. Причём ускорить значительно — на два года. Мы посоветовались с коллегами и приняли это предложение — сегодня все графики скорректированы. Понимаю, что это дополнительная задача, нагрузка — но попрошу поддержать это решение и принять все меры для того, чтобы своевременно выполнить все работы, строительные, закупочные, чтобы мы программу выполнили досрочно, — заявил Травников. — Это важно, как минимум по двум причинам — ускорить переселение людей, которые годами ждут своей очереди, хотят выехать из аварийных домов. Второе — программа очень востребована, с каждым годом у нас все больше и больше домов вновь признается аварийным, и нам очень важно подготовиться к третьей волне этой программы — чем раньше завершим вторую волну, тем раньше появятся основания для выделения региону дополнительных ресурсов для расселения домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Просьба поддержать решение активной работой, высокими темпами строительства».
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, 19 августа правлением государственной корпорации — Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка Новосибирской области о финансировании ускоренной программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Программа предполагает расселение на два года ранее установленного срока, с финансированием в размере 2,36 млрд рублей.
Задачу по наращиванию темпов расселения аварийного жилья более двух миллионов квадратных метров в год поставил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ 11 февраля 2019 года. Это направление является одним из приоритетов в национальном проекте «Жильё и городская среда».