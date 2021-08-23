Новосибирск, 23 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 23 августа, поручил существенно ускорить реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает правительство региона.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«В начале этого года в мой адрес поступило предложение от руководства Фонда содействия реформирования ЖКХ — с использованием средств фонда ускорить реализацию текущей программы по расселению граждан из аварийного жилья. Причём ускорить значительно — на два года. Мы посоветовались с коллегами и приняли это предложение — сегодня все графики скорректированы. Понимаю, что это дополнительная задача, нагрузка — но попрошу поддержать это решение и принять все меры для того, чтобы своевременно выполнить все работы, строительные, закупочные, чтобы мы программу выполнили досрочно, — заявил Травников. — Это важно, как минимум по двум причинам — ускорить переселение людей, которые годами ждут своей очереди, хотят выехать из аварийных домов. Второе — программа очень востребована, с каждым годом у нас все больше и больше домов вновь признается аварийным, и нам очень важно подготовиться к третьей волне этой программы — чем раньше завершим вторую волну, тем раньше появятся основания для выделения региону дополнительных ресурсов для расселения домов, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Просьба поддержать решение активной работой, высокими темпами строительства».

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, 19 августа правлением государственной корпорации — Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка Новосибирской области о финансировании ускоренной программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Программа предполагает расселение на два года ранее установленного срока, с финансированием в размере 2,36 млрд рублей.

Задачу по наращиванию темпов расселения аварийного жилья более двух миллионов квадратных метров в год поставил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ 11 февраля 2019 года. Это направление является одним из приоритетов в национальном проекте «Жильё и городская среда».