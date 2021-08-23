Ньон, Швейцария, 23 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Российский арбитр Сергей Карасёв будет работать на матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Ференцварошем» (Венгрия) и «Янг Бойз» (Швейцария). Об этом 23 августа сообщается на сайте УЕФА.

Светлана Бекетова Сергей Карасев

Помогать Карасёву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв.

Отвечать за систему видеоповторов VAR будут немецкие судьи Марко Фриц и Кристиан Дингерт.

Ответная встреча между «Ференцварошем» и «Янг Бойз» пройдёт в Будапеште 24 августа. Первая игра завершилась победой швейцарского клуба со счётом 3:2.

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