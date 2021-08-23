Чебоксары, 23 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Чувашии чуть снизился суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В чувашской больнице

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По данным на 23 августа, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 31 060 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 75. Напомним, что последние шесть дней в республике ежесуточно регистрировали по 77 — 80 случаев заражения.

Выздоровели 28 239 пациентов, из них за последние сутки вылечились 60 человек.

Жертвами коронавируса в Чувашии стали ещё десять пациентов. Всего в регионе от ковида скончались 1927 человек.

Отметим, что сегодня, 23 августа, в посёлке Вурнары открывается морг, который станет новым отделением Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.