Тула, 23 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 23 августа опубликовала видео задержания в Туле агента спецслужб Украины. На кадрах видно, что предполагаемого шпиона задержали в помещении одного из гаражных комплексов, оборудованных под шиномонтаж.

AJC1 Шпионаж

Видео опубликовано: Свобода Тула

По данным ведомства, задержанный с поличным гражданин подозревается в сборе сведений, составляющих государственную тайну, в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации ФСБ, задержанный действовал по заданию разведывательных служб Украины. Мужчина пытался наладить контакт с сотрудниками российских оборонных предприятий из числа секретоносителей с целью получить от них «охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.