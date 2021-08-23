Москва, 23 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. «Украинский народ, с одной стороны, очень талантливый, но с другой — очень уж легковерный. Ему не везет — его постоянно обманывают. Украинский народ обманывают собственные политики, кандидаты в президенты и даже президенты, пишет в своей статье заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в статье, опубликованной на портале «Главред».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Политики Украины

"Украинский народ регулярно обманывают те страны, которые претендуют на то, чтобы опекать Украину — сейчас это страны Запада. Украине регулярно навязываются неравноправные соглашения вроде Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Эта легковерность, податливость внешним манипуляциям общественным сознанием и внешнему управлению, а также слепое следование украинских политиков рекомендациям извне, которые наносят Украине большой ущерб — это важные факторы, влияющие на ситуацию в стране.

Но главная проблема — на Украине до сих пор не сформировалось гражданское общество, Украина не стала правовым государством, до сих пор не сформировалась политическая элита, способная отстаивать национальные интересы своей страны.

Революции и внутренняя нестабильность — это то, что разрушает украинское государство. Стране не смогла развить и преумножить тот потенциал, который был на момент получения независимости, из-за того, что Украине просто не повезло — она оказалась на острие геополитической борьбы между Западом и Россией.

Если ситуация не изменится, а предпосылок к этому не видно, то деградация и распад экономики продолжатся. Приведет ли это к распаду самой страны? Думаю, что нет.

Украина как источник сырья и рабочих рук для западных стран, то есть в стагнирующем состоянии, может существовать еще достаточно долго и отметит еще много юбилеев своей независимости», — написал в своей статье Суслов.

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